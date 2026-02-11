CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Ukrayna'ya 90 milyar avroluk krediye "yeşil ışık"

Ukrayna'ya 90 milyar avroluk krediye "yeşil ışık"

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 15:46

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sağlanmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Ukrayna, 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk AB kredisiyle desteklenecek.

Ukrayna destek kredisi ile ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olunacak.

Kredinin 30 milyar avrosu makro-finansal yardım veya bütçe desteği için kullanılacak. 60 milyar avro ise Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve askeri teçhizat tedarikini desteklemek için tahsis edilecek.

Ukrayna prensip olarak bu kaynağı AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yer alan savunma şirketlerinden alımlarda kullanacak.

Fonlar, Ukrayna'nın demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları gibi koşullara tabi olacak.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek kredi, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile ilerliyor. Bu kapsamda krediye Macaristan, Slovakya ve Çekya dışındaki ülkeler katılıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor 11 Şubat 2026 09:14
ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı 11 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 11 Şubat 2026 09:07
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi 11 Şubat 2026 08:55
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir 11 Şubat 2026 08:52
Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor 11 Şubat 2026 08:41
ABD’de hanehalkı borcu yükseldi ABD'de hanehalkı borcu yükseldi 11 Şubat 2026 08:22
ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi 11 Şubat 2026 08:21
Avrupa Parlamentosu’ndan dijital avroya destek Avrupa Parlamentosu'ndan dijital avroya destek 11 Şubat 2026 08:16
ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı 10 Şubat 2026 16:54
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 10 Şubat 2026 16:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.816,4900 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,6483 Değişim 0,0270 Son veri saati:
Düşük 43,6179 Yüksek 43,6449
Açılış
51,9839 Değişim 0,1923 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,0871
Açılış
7.146,4560 Değişim 141,412 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7183,626
Açılış
120,3356 Değişim 8,0300 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 121,1618
Açılış
BİST En Aktif Hisseler