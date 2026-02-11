Ukrayna'ya 90 milyar avroluk krediye "yeşil ışık"

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sağlanmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Ukrayna, 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk AB kredisiyle desteklenecek.

Ukrayna destek kredisi ile ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olunacak.

Kredinin 30 milyar avrosu makro-finansal yardım veya bütçe desteği için kullanılacak. 60 milyar avro ise Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve askeri teçhizat tedarikini desteklemek için tahsis edilecek.

Ukrayna prensip olarak bu kaynağı AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yer alan savunma şirketlerinden alımlarda kullanacak.

Fonlar, Ukrayna'nın demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları gibi koşullara tabi olacak.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek kredi, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile ilerliyor. Bu kapsamda krediye Macaristan, Slovakya ve Çekya dışındaki ülkeler katılıyor.