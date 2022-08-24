Venezuela ekonomisi çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığında, iş insanlarının katılımıyla bir etkinlikte konuşan Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, Venezuela ekonomisinin 2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüdüğünü söyledi.

Ortega, bu yılın ilk üç ayında yüzde 17,04 ve Nisan-Haziran ayları arasında ise yüzde 18,7 büyüme tahmin ettiklerini bildirdi.

Döviz ve para politikalarının güçlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Ortega, "2022'nin geri kalanı ve gelecek yıl hakkında iyimser olmak için yeterli nedenlerimiz var" ifadesini kullandı.