CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Vietam'da yakıt krizi: Hükümet evden çalışmaya teşvik ediyor

Vietam'da yakıt krizi: Hükümet evden çalışmaya teşvik ediyor

Küresel enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Vietnam’da benzin, dizel ve gazyağı fiyatları hızla yükseldi. Hükümet, şirketleri çalışanlarını mümkün olduğunca evden çalıştırmaya çağırdı.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 10:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Mart 2026 10:52

İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar, enerji tedarik zincirinde kesintilere yol açarken, etkileri Vietnam'da da hissedilmeye başlandı. Ülkedeki yakıt arzı daralırken, hükümet tüketimi sınırlamak amacıyla şirketlerden evden çalışma uygulamalarını artırmalarını istedi.

Vietnam Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı raporlarına atıfta bulunarak, ülkenin Orta Doğu'dan enerji ithalatına ciddi biçimde bağımlı olduğunu belirtti. Yaşanan kesintilerin Vietnam'ı en çok etkilenen ülkelerden biri haline getirdiği vurgulandı.

YAKIT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ülkenin önde gelen akaryakıt şirketi Petrolimex'in verilerine göre, son dönemde fiyatlar ciddi şekilde arttı. Benzin fiyatları son bir ayda yüzde 32, dizel yüzde 56, gazyağı ise yüzde 80 yükseldi. Başkent Hanoi'de benzin istasyonları önünde uzun araç ve motosiklet kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Hükümet, vatandaşları ve şirketleri yakıt stoklamaktan ve spekülatif hareketlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

DİPLOMASİDE HIZLI ADIMLAR

Başbakan Pham Minh Chinh, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle görüşerek yakıt ve ham petrol tedarikini güvence altına alma çalışmalarına başladı.

Bunun yanında hükümet, nisan sonuna kadar geçerli olmak üzere yakıt ithalatında uygulanan gümrük vergilerini kaldırma kararı aldı. Bu adımın, arzı rahatlatması ve fiyat artışını sınırlaması hedefleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı 09 Mart 2026 16:20
Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı Hedge fonlar ABD hisselerinde açığa satış artırdı 09 Mart 2026 15:14
Almanya’nın ham petrol ithalatında Orta Doğu’nun payı arttı Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı arttı 09 Mart 2026 14:36
Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor 09 Mart 2026 13:11
Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! 09 Mart 2026 13:16
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Mart 2026 13:06
Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı 09 Mart 2026 11:54
İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor 09 Mart 2026 11:49
G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor 09 Mart 2026 11:36
Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor 09 Mart 2026 11:00
Trump’tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum Trump'tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum 09 Mart 2026 10:56
Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi 09 Mart 2026 10:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.966,4400 Değişim 106,92 Son veri saati:
Düşük 12904,13 Yüksek 13011,05
Açılış
44,0591 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,4426 Değişim 0,2225 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,4351
Açılış
7.322,7490 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
125,7532 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler