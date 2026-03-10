Vietam'da yakıt krizi: Hükümet evden çalışmaya teşvik ediyor

İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar, enerji tedarik zincirinde kesintilere yol açarken, etkileri Vietnam'da da hissedilmeye başlandı. Ülkedeki yakıt arzı daralırken, hükümet tüketimi sınırlamak amacıyla şirketlerden evden çalışma uygulamalarını artırmalarını istedi.

Vietnam Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı raporlarına atıfta bulunarak, ülkenin Orta Doğu'dan enerji ithalatına ciddi biçimde bağımlı olduğunu belirtti. Yaşanan kesintilerin Vietnam'ı en çok etkilenen ülkelerden biri haline getirdiği vurgulandı.

YAKIT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ülkenin önde gelen akaryakıt şirketi Petrolimex'in verilerine göre, son dönemde fiyatlar ciddi şekilde arttı. Benzin fiyatları son bir ayda yüzde 32, dizel yüzde 56, gazyağı ise yüzde 80 yükseldi. Başkent Hanoi'de benzin istasyonları önünde uzun araç ve motosiklet kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Hükümet, vatandaşları ve şirketleri yakıt stoklamaktan ve spekülatif hareketlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

DİPLOMASİDE HIZLI ADIMLAR

Başbakan Pham Minh Chinh, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle görüşerek yakıt ve ham petrol tedarikini güvence altına alma çalışmalarına başladı.

Bunun yanında hükümet, nisan sonuna kadar geçerli olmak üzere yakıt ithalatında uygulanan gümrük vergilerini kaldırma kararı aldı. Bu adımın, arzı rahatlatması ve fiyat artışını sınırlaması hedefleniyor.