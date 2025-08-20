CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,08 düşüşle 12.241,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 09:32

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 düşüşle 12.251,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyrederek 12.250,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 azalışla 12.241,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BİST En Aktif Hisseler