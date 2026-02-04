CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,08 yükselişle 15.502,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,95 artışla 15.489,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.449,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,08 üzerinde 15.502,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ile yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak bir takım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişeler risk iştahını törpülerken, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 09:31
ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor 03 Şubat 2026 09:25
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı 03 Şubat 2026 09:05
Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı 03 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı 03 Şubat 2026 09:01
Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor 03 Şubat 2026 08:54
Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı 03 Şubat 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.875,3200 Değişim 265,77 Son veri saati:
Düşük 13660,78 Yüksek 13926,55
Açılış
43,5335 Değişim 0,0365 Son veri saati:
Düşük 43,4785 Yüksek 43,515
Açılış
51,5468 Değişim 0,1374 Son veri saati:
Düşük 51,4008 Yüksek 51,5382
Açılış
7.078,1730 Değişim 252,540 Son veri saati:
Düşük 6868,798 Yüksek 7121,338
Açılış
122,2162 Değişim 6,9982 Son veri saati:
Düşük 116,5541 Yüksek 123,5523
Açılış
BİST En Aktif Hisseler