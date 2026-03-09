CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 2,39 düşüşle 14.550,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 09:34

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,58 azalışla 14.906,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.842,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 2,39 altında 14.550,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışına ek olarak yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

