Wall Street'te satış dalgası! ABD borsaları büyüme ve istihdam endişeleriyle sert düştü

ABD işgücü piyasasında yaşanan beklenmedik gelişmeler Wall Street'i sarsmaya devam ediyor. ABD borsaları Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 Endeksi sert düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 09:16

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2026 09:18

ABD borsalarında teknoloji hisselerindeki süregelen zayıflık ve iş gücü piyasasına ilişkin artan endişeler, başlıca endekslerde geniş çaplı düşüşlere yol açtı.

SATIŞLAR REEL EKONOMİ HİSSELERİNE DE YAYILDI

Son dönemde kayıplar ağırlıklı olarak hızlı büyüyen ve teknoloji odaklı sektörlerde yoğunlaşırken, son seansta tüketici harcamalarına duyarlı hisseler başta olmak üzere reel ekonomiyle bağlantılı sektörlerde de dikkat çekici düşüşler yaşandı. Bu görünüm, yatırımcıların ekonomik yavaşlama riskini daha geniş bir çerçevede fiyatlamaya başladığına işaret etti.

ENDEKSLERDE SERT DÜŞÜŞLER

Dow Jones Sanayi Endeksi günü yaklaşık yüzde 1,2 kayıpla tamamlarken, S&P 500 Endeksi yüzde 1,23 düşüşle 6.798,40 puana geriledi. Böylece S&P 500, 2026 yılı performansında negatife döndü.

NASDAQ'TA SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

Teknoloji ve daha spekülatif hisselerdeki satışlar derinleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,59 gerileyerek 22.540,59 puana indi. Endeks, Nisan 2025'te tarifelere bağlı sert dalgalanmadan bu yana en zayıf seyrini sürdürürken, yazılım hisselerinde de yeniden değer kayıpları görüldü.

ÜÇ GÜNDE EN SERT KAYIP

S&P 500 Endeksi, son üç işlem gününde toplam 178,04 puan ya da yüzde 2,55 düşerek Kasım 2025'ten bu yana en sert üç günlük gerilemeyi kaydetti. Endeks, 27 Ocak 2026'da gördüğü 6.978,60 puanlık rekor kapanışın yüzde 2,58 altında bulunuyor.

Nasdaq Endeksi son üç günde 1.051,52 puan veya yüzde 4,46 düşerken, Dow Jones Endeksi günlük 592,58 puanlık kayıpla 48.908,72 puana geriledi.

