Wells Fargo küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini yükseltti

Wells Fargo dün yayınladığı "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunda, küresel ekonomi için büyüme tahmininin yükseltilmesinin bir kısmının ABD ekonomisindeki yumuşak inişten kaynaklandığını, bunun yanı sıra Euro Bölgesi, Birleşik Krallık, Çin, Kanada ve Meksika'nın büyüme beklentilerindeki iyileşmenin de 2024 görünümünün iyileşmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

2025 yılı için de küresel büyüme tahminini yüzde 2,7 olarak ortaya koyan Wells Fargo,ABD ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 1,7 büyüme bekliyor. Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2024'te yüzde 0,6, 2025'te yüzde 1,7 büyüyeceğini tahmin eden Wells Fargo, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7 ve 2025'te yüzde 4,3 büyüyeceğini öngördü.



Parasal gevşemenin daha önce olduğundan daha kademeli bir hızda gerçekleşeceğini öngören Wells Fargo, "Birçok G10 merkez bankasının 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren gevşemeye başlaması ve başlangıçta toplantı başına 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi gerekirken, daha güçlü bir büyüme, birçok merkez bankasının faiz indirim hızını 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında çeyrek başına 25 baz puana yavaşlatmasını da sağlayabilir" dedi.

Wells Fargo, Kanada Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Nisan ayı yerine Haziran ayında başlayacağını öngördü.

ABD'de ilk faiz indiriminin ikinci çeyrekte geleceğini tahmin eden Wells Fargo, faizin 2024 dördüncü çeyrekte yüzde 4.,25 ve 2025 ikinci çeyrekte yüzde 3,75 olmasını bekliyor.

Euro Bölgesi için de ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte bekleyen Wells Fargo, dördüncü çeyrekte fazini yüzde 2,75 ve 2025 ikinci çeyrekte yüzde 2.25'e ineceğini tahmin etti.

BoE'nin de ikinci çeyrekçte faiz indireceğini ve dördüncü çeyreğe kadar faizi yüzde 5,25'ten 4,00'a çekeceğini tahmin eden Wells Fargo, 2025 ikinci çeyrekte faizin yüzde 3,25'e indirilmesini bekliyor.

Japonya'da ilk faiz artırımının ikinci çeyrekte geleceğini ve faizin yüzde -0,10'dan 0,00'a çıkarılacağını öngören Wells Fargo, faizin 2025 ikinci çeyreğe kadar 0,00 seviyesinde kalacağını da tahmin etti.

"ABD dolarının 2024 yılına kadar daha önce öngörülenden daha yavaş bir hızda değer kaybedeceğini tahmin ediyoruz" değerlendirmesini de yapan Wells Fargo, "Fed'in gevşemesinin ve daha yumuşak bir ABD ekonomisinin daha yumuşak bir dolarla tutarlı olduğunu düşünmeye devam ediyoruz, ancak daha ılımlı bir ABD yavaşlaması ve Fed faiz indirimlerinin daha kademeli hızı, doların 2024'teki düşüşünün daha önce öngörülenden daha az olacağı anlamına gelebilir"dedi.

Wells Fargo, EUR/USD'nin 2024 ikinci çeyrekte 1,10, dördüncü çeyrekte 1,13 ve 2025 ikinci çeyrekte 1,15 olacağını tahmin ederken, USD/JPY'nin ikinci çeyrekte 144, dördüncü çeyrekte 141 ve 2025 ikinci çeyrekte 139 olacağını öngördü.

GBP/USD için 2024 ikinci ve dördüncü çeyrek tahminlerini 1,27 ve 1,29 olarak ortaya koyarken, 2025 ikinci çeyrek için pariteyi 1,31 olarak tahmin etti.

USD/CNY için ikinci ve dördüncü çeyrek tahminleri 7,2 ve 7,15, 2025 ikinci çeyrek tahmini 7,05 oldu.