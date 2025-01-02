Xiaomi 135 binden fazla araç teslim etti

Lei, şu an itibariyle şirketin elektrikli araç kolu Xiaomi EV'nin 58 şehirde 200 mağaza açtığını belirtti. Xiaomi, bu yılki SU7 teslimatlarının 130.000'i aştığını ve 2024 için tüm hedefleri planlanandan önce tamamladığını söyledi.

Şirket bu hafta başında yaptığı açıklamada, yeni yılda Xiaomi EV'nin fabrikasının üretimi artırmaya ve teslimatları hızlandırmaya devam edeceğini belirtti.

Xiaomi, 30 Mart 2021'de otomobil üretimine girişini resmen duyurdu ve SU7'yi 28 Aralık 2023'te tanıttı. Xiaomi EV, 28 Mart 2024'te SU7'yi piyasaya sürdü ve sırasıyla 215.900 RMB, 245.900 RMB ve 299.900 RMB başlangıç fiyatlarıyla Standart, Pro ve Max olmak üzere üç versiyon sundu. SU7'nin Standart ve Max versiyonlarının teslimatları Nisan ayında, SU7 Pro'nun teslimatları ise Mayıs ayında başladı.