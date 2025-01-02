CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Xiaomi 135 binden fazla araç teslim etti

Xiaomi 135 binden fazla araç teslim etti

Xiaomi Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin 2024 yılında 135.000'den fazla araç teslim ettiğini ve 2025 yılında 300.000 araç hedeflediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2025 09:41

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2025 09:41

Lei, şu an itibariyle şirketin elektrikli araç kolu Xiaomi EV'nin 58 şehirde 200 mağaza açtığını belirtti. Xiaomi, bu yılki SU7 teslimatlarının 130.000'i aştığını ve 2024 için tüm hedefleri planlanandan önce tamamladığını söyledi.

Şirket bu hafta başında yaptığı açıklamada, yeni yılda Xiaomi EV'nin fabrikasının üretimi artırmaya ve teslimatları hızlandırmaya devam edeceğini belirtti.

Xiaomi, 30 Mart 2021'de otomobil üretimine girişini resmen duyurdu ve SU7'yi 28 Aralık 2023'te tanıttı. Xiaomi EV, 28 Mart 2024'te SU7'yi piyasaya sürdü ve sırasıyla 215.900 RMB, 245.900 RMB ve 299.900 RMB başlangıç fiyatlarıyla Standart, Pro ve Max olmak üzere üç versiyon sundu. SU7'nin Standart ve Max versiyonlarının teslimatları Nisan ayında, SU7 Pro'nun teslimatları ise Mayıs ayında başladı.

İlginizi Çekebilir
Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar 27 Aralık 2024 16:14
Çin’de devlet şirketlerinin karı arttı Çin'de devlet şirketlerinin karı arttı 27 Aralık 2024 14:18
Japonya hükümeti 2025 bütçe taslağını onayladı Japonya hükümeti 2025 bütçe taslağını onayladı 27 Aralık 2024 11:26
Çin’de sanayi şirketlerinin karları azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları azaldı 27 Aralık 2024 10:36
Brent petrolde Çin etkisi yaşanıyor Brent petrolde Çin etkisi yaşanıyor 27 Aralık 2024 10:29
Tokyo’da enflasyon yükseldi Tokyo'da enflasyon yükseldi 27 Aralık 2024 08:52
Japonya’da sanayi üretimi geriledi Japonya'da sanayi üretimi geriledi 27 Aralık 2024 08:50
Güney Kore’de iş dünyası güven endeksi düştü Güney Kore'de iş dünyası güven endeksi düştü 27 Aralık 2024 08:47
ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı yükseldi ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı yükseldi 27 Aralık 2024 08:42
Çin Devlet Başkanı Xi 2025’te Rusya’yı ziyaret edecek Çin Devlet Başkanı Xi 2025'te Rusya'yı ziyaret edecek 27 Aralık 2024 08:44
BOJ, faiz artışları için tahminlerini açıkladı BOJ, faiz artışları için tahminlerini açıkladı 27 Aralık 2024 07:29
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 26 Aralık 2024 17:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler