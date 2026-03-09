CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yabancıdan 864 milyon dolarlık net alım

Yabancıdan 864 milyon dolarlık net alım

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar şubat ayında alımlarını satışların üzerinde tutarak piyasada net 864 milyon doların üzerinde alım gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 16:04

Son Güncelleme Tarihi 09 Mart 2026 16:38

Borsa İstanbul, şubat ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıslar adına gerçekleştirilen pay piyasası işlemlerine ilişkin verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolarlık hisse alımı yaptı. Aynı dönemde gerçekleştirilen satışların toplamı ise 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar oldu.

Bu işlemler sonucunda şubat ayında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolara ulaştı. Böylece yabancı yatırımcılar ay genelinde 864 milyon 337 bin 648 dolar net alım tarafında yer aldı.

FON VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLERDE DE ALIM ÖNDE

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların yapılandırılmış ürün ve fon işlemleri de dikkat çekti. Şubat ayında bu kalemde 453 milyon 227 bin 812 dolarlık alım yapılırken, satış tutarı 429 milyon 134 bin 841 dolar olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! Yaz saati uygulamasına geçildi: Borsanın açılış saati değişti! 09 Mart 2026 08:03
Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor Demir cevheri enerji ve navlun maliyetleriyle yükselişini sürdürüyor 09 Mart 2026 07:46
Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle 4 yılın zirvesinde! 09 Mart 2026 07:44
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Faiz oranları bir süre daha sabit kalabilir 09 Mart 2026 07:42
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.618,2200 Değişim 264,29 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12697,33
Açılış
44,0896 Değişim 0,0341 Son veri saati:
Düşük 44,0593 Yüksek 44,0934
Açılış
51,1412 Değişim 0,3594 Son veri saati:
Düşük 50,7825 Yüksek 51,1419
Açılış
7.211,8560 Değişim 255,710 Son veri saati:
Düşük 7108,615 Yüksek 7364,325
Açılış
119,2679 Değişim 7,6182 Son veri saati:
Düşük 112,9853 Yüksek 120,6035
Açılış
BİST En Aktif Hisseler