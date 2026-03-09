Yabancıdan 864 milyon dolarlık net alım

Borsa İstanbul, şubat ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıslar adına gerçekleştirilen pay piyasası işlemlerine ilişkin verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolarlık hisse alımı yaptı. Aynı dönemde gerçekleştirilen satışların toplamı ise 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar oldu.

Bu işlemler sonucunda şubat ayında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolara ulaştı. Böylece yabancı yatırımcılar ay genelinde 864 milyon 337 bin 648 dolar net alım tarafında yer aldı.

FON VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLERDE DE ALIM ÖNDE

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların yapılandırılmış ürün ve fon işlemleri de dikkat çekti. Şubat ayında bu kalemde 453 milyon 227 bin 812 dolarlık alım yapılırken, satış tutarı 429 milyon 134 bin 841 dolar olarak kaydedildi.