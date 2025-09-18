CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yeni Zelanda'da beklenmedik küçülme, faiz indirimi baskısını artırdı

Yeni Zelanda'da beklenmedik küçülme, faiz indirimi baskısını artırdı

Yeni Zelanda ekonomisi, ikinci çeyrekte beklenenin çok üzerinde %0,9 oranında daralarak, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) Ekim ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının önünü açtı. Bu keskin daralma, ekonomistler arasında parasal gevşeme adımlarının hızlanması gerektiği görüşünü güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 09:09

Westpac Başekonomisti Kelly Eckhold, ekonomideki %0,9'luk daralmanın, Ekim ayında 50 baz puanlık bir indirime kapı araladığını ve bunu Kasım ayında 25 baz puanlık ek bir indirimin takip edeceğini belirtti. Eckhold, bu durumun ekonomi genelinde çok teşvik edici koşullar yaratacağını ve 2026 görünümünü farklılaştıracağını ekledi.

Kiwibank Başekonomisti Jarrod Kerr ise Yeni Zelanda ekonomisinin sadece durmakla kalmayıp adeta tersine döndüğünü vurguladı. Çeyrekte yaşanan %0,9'luk daralmanın tüm tahmincilerin beklentilerinden çok daha derin olduğunu belirten Kerr, kişi başına düşen ekonomik büyümenin ise çeyrek bazında %1,1 oranında küçüldüğüne dikkat çekti. Bu verilerin, RBNZ'nin henüz uygun para politikası ayarlamasını yapmadığını kanıtladığını söyleyen Kerr, Ekim ayında 50 baz puanlık bir indirimin artık zorunlu olduğunu ve RBNZ'den liderlik zamanı geldiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi 15 Eylül 2025 16:56
New York Fed imalat endeksi geriledi New York Fed imalat endeksi geriledi 15 Eylül 2025 16:25
Ifo analizi: Almanya’nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var 15 Eylül 2025 16:02
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler