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Yeni Zelanda'da konut piyasası hareketliliğini sürdürdü

Yeni Zelanda'da Kasım ayında konut piyasası, daha fazla satış faaliyeti, piyasaya daha fazla ilan gelmesi, satış için daha az gün ile bir önceki ay başladığı hareketliliğini devam ettirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 09:08

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 09:08

Yeni Zelanda Gayrimenkul Enstitüsü(REINZ) tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, konut fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla ortalama 790 bin Yeni Zelanda doları(NZD) olarak belirlendi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre düşüş hızı yüzde 2,8'den yüzde 2,0'ye geldi.

Ortalama konut fiyatları Ülkenin en kalabalık ve şehirleşmiş yerleşim yeri olan Auckland'da aylık yüzde 0,7 artışla 1 milyon 52 bin NZD seviyesine çıktı. Auckland dışında kalan yerlerde ise yüzde 1,4 artışla 700 bin NZD seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede konut satışları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 15,7 artışla 6 bin 422 seviyesine yükseldi. Satışlarda geçen yıla göre de yüzde 12,2 artış yaşandı.

REINZ İcra Kurulu Başkanı Jen Baird, ülkede seçimlerin geride kalması nedeniyle Kasım ayının emlak piyasası aktivitesinde yavaş ve istikrarlı bir iyileşme eğilimini sürdürdüğünü ve emlak döngüsünde daha aktif aylara girildiğini söyledi.

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