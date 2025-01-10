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Yuan 16 ayın en düşük seviyesinde

Çin yuanı, Merkez Bankası'nın (PBOC) hazine tahvili alımlarını askıya alacağını açıklamasının ardından ilk başta yükselişe geçerek tahvil getirilerinde bir sıçramayı tetikledi, ancak daha sonra 16 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 08:45

PBOC askıya alma gerekçesi olarak piyasadaki tahvil sıkıntısını gösterdi. Devlet tahvili piyasasındaki arz ve talebe bağlı olarak alımlara devam etmeyi planladı. Yuan, öğleden sonra erken saatlerde Eylül 2023'ten bu yana en zayıf seviyesi olan dolar başına 7,3324'e geriledi.

Açıklamanın ardından Çin'in 30 yıllık hazine tahvilinin getirisi erken işlemlerde beş baz puan, 10 yıllık tahvilin getirisi ise dört baz puan yükseldi. Bazı analistler, PBOC'nin muhtemelen ABD-Çin getiri farkının açılmasından endişe duyduğunu ve tahvil alımını durdurma kararının para birimini savunma isteğini gösterdiğini söyledi.

Çin devlet tahvili getirileri, tahvil alım çılgınlığı ve para politikasının daha da gevşetileceği beklentileriyle Kasım ayından bu yana hızla düştü. Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Bugün yapılan açıklama, PBOC'nin Çin'deki devlet tahvili getirisinin daha fazla düştüğünü ve döviz kuru üzerinde daha fazla baskı yarattığını görmek istemediğine dair bir sinyal gönderdi" dedi.

Analistler ve tüccarlar, Pekin'in yuan'ın dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine müsamaha göstermeyeceğine, ancak deflasyonist baskılar ve tarife riskleriyle mücadele etmek için bir miktar kademeli zayıflamaya izin vereceğine inanıyor.

Nomura analisti yayınladığı bir notta, "PBOC'nin yuanın keskin bir şekilde değer kaybetmesini önlemek için daha kararlı hale geldiğine ve RRR (zorunlu karşılık oranı) indirimlerinin ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemede daha ihtiyari bir yaklaşıma kaymış olabileceğine inanıyoruz" dedi.

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