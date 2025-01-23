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Yurt dışında yerleşikler ne kadar hisse senedi sattı?

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 67,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 239,3 milyon dolarlık DİBS ve 9,9 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2025 15:10

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 67,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında net 67,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 239,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ocak itibarıyla 33 milyar 569,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Ocak haftasında 33 milyar 360,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 603,7 milyon dolardan 19 milyar 898,4 milyon dolara ve ÖST stokları 442,5 milyon dolardan 450,9 milyon dolara yükseldi.

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