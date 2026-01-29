Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ocak haftasında 490,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 256,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 363,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ocak haftasında 38 milyar 532,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ocak haftasında 39 milyar 866,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 18,6 milyon dolardan 21 milyar 510,1 milyon dolara çıkarken ÖST stokları ise 989,9 milyon dolar oldu.