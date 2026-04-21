4 trilyon dolarlık teknoloji devi Apple'da üst düzey değişim

Apple, üst düzey yönetimde önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Şirketin mevcut CEO’su Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla görevinden ayrılarak yönetim kurulu başkanlığına geçecek. Cook’un yerine ise uzun süredir şirket bünyesinde görev yapan John Ternus getirilecek.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 08:56

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2026 09:01

Apple, Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurdu.

GEÇİŞ SÜRECİ UZUN SÜREDİR PLANLANIYORDU

Apple tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu değişimin ani bir karar olmadığına dikkat çekildi. Şirket, bu liderlik geçişinin uzun süredir planlandığını vurgularken, Cook'un yeni görevinde de aktif rol üstleneceğini belirtti.

Açıklamada, Cook'un özellikle küresel düzeyde politika yapıcılarla ilişkiler başta olmak üzere bazı kritik alanlarda şirkete destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

TİM COOK DÖNEMİ: 15 YILLIK LİDERLİK

Tim Cook'un Apple'daki kariyerine 1998 yılında başladığı hatırlatıldı. 2011 yılında CEO koltuğuna oturan Cook'un yaklaşık 15 yıllık görev süresi boyunca şirketin hem ürün hem de hizmet tarafında önemli genişlemeler yaşadığına dikkat çekildi.

Bu dönemde Apple, yeni ürün kategorilerine girerken aynı zamanda servis gelirlerini artıran stratejik adımlar attı.

YENİ CEO JOHN TERNUS KİMDİR?

Yeni CEO olarak atanan John Ternus'un Apple'daki geçmişi de dikkat çekiyor. 2001 yılında şirketin ürün tasarım ekibine katılan Ternus, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı oldu.

2021 yılında üst yönetim kadrosuna dahil edilen Ternus, Apple'ın birçok önemli ürününün geliştirilmesinde aktif rol oynadı. Şirket içinde teknik bilgi birikimi ve liderlik yetkinliğiyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Apple'ın açıklaması, liderlik değişimine rağmen şirket stratejisinde köklü bir kırılma olmayacağı mesajını da içeriyor. Uzun yıllardır şirket içinde görev alan bir ismin CEO olarak atanması, Apple'ın mevcut vizyonunu koruyarak yoluna devam edeceğine işaret ediyor.

