CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB mali kurallarını güncelliyor

AB mali kurallarını güncelliyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, kamu harcamaları ve bütçe açıklarını sınırlayan Birlik mali kurallarının reformu konusunda anlaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2024 16:49

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2024 16:49

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen yeni mali kurallarda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Buna göre, kamu borçları ve bütçe açıkları kademeli, gerçekçi, sürdürülebilir ve büyüme dostu bir şekilde azaltılacak. Dijital ve yeşil dönüşüm, sosyal ve savunma harcamalarını içeren stratejik alanlardaki yatırımlar ise korunacak.

Konjonktür karşıtı politikalara uygun alan sağlanırken makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi öncelikli olacak. Üye ülkelerin orta vadeli mali yapısal planlar hazırlaması gerekecek.

Komisyon, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 60'ını aştığı veya kamu açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü geçtiği üye ülkelere bir referans yörünge sunacak.

Referans yörünge, üye ülkenin 4 yıllık mali uyum döneminin sonunda kamu borcunun makul bir düşüş eğilimi göstermesini veya orta vadede ihtiyatlı seviyelerde kalmasını sağlamaya yönelik olacak.

Söz konusu referans yörünge, borç seviyelerinde düşüşü, borç sürdürülebilirliğini korumayı ve bütçe açığını yüzde 3'ün altında tutmayı amaçlayacak.

Yeni kurallar, sürdürülebilirlik ve büyümeye yönelik yapısal reformları ve kamu yatırımlarını teşvik edecek.

Üye ülkelerin büyüme potansiyelini artıran veya AB'nin ortak önceliklerini ele alan yeşil ve dijital dönüşüm, enerji arz güvenliği ile savunma gibi belirli reform ve yatırımların hayata geçirilmesi halinde 4 yıllık mali uyum dönemi 7 yıla uzatılabilecek.

AB Komisyonu, Birlik mali kuralların reformunu içeren düzenleme teklifini geçen yıl açıklamıştı.

Reform ve yatırımlarla kamu borç sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi, kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan teklif, mevcut mali kuralları günün ihtiyaçlarına göre güncellemeyi ve artan kamu borç seviyelerini düşürmeyi hedefliyor.

Bütçe açığı ve kamu borcu için referans değerler olan yüzde 3 ve yüzde 60 ise teklifte sabit tutuluyordu.

Yeni mali kurallar konusunda AB ülkeleri iki blok oluşturmuştu.

Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği bir grup ülke mali kurallara tek tip standart ve katı kurallar getirilmesini isterken, yüksek kamu borcuna sahip Fransa ve İtalya gibi ülkeler, kamu borcu ve bütçe açığı konusunda standart kurallar ve somut hedefler uygulanmasına karşı çıkıyor ve kendilerine esneklik sağlanmasını istiyordu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti. Bu uygulama, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaşanan enerji kriziyle de devam etmişti.

AB üyesi ülkeler arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 165,5 ile Yunanistan, yüzde 140,6 ile İtalya, yüzde 111,9 ile Fransa, yüzde 109,8 ile İspanya, yüzde 108 ile Belçika ve yüzde 107,5 ile Portekiz.

Söz konusu yeni kurallar, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği sürüyor Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği sürüyor 09 Şubat 2024 09:23
Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor 09 Şubat 2024 08:40
ABD Çin’den akıllı araba ithalatını kısıtlamak için çalışma yapıyor ABD Çin'den akıllı araba ithalatını kısıtlamak için çalışma yapıyor 09 Şubat 2024 08:37
Fed üyesi: Fed’in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum Fed üyesi: Fed'in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum 09 Şubat 2024 08:33
BOJ Başkanı: Finansal koşullar bir süre daha devam edecek BOJ Başkanı: Finansal koşullar bir süre daha devam edecek 09 Şubat 2024 08:30
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada! EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada! 08 Şubat 2024 17:20
Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı 08 Şubat 2024 16:59
Almanya’dan Avrupa ülkeleri ve ABD’ye Ukrayna çağrısı Almanya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye Ukrayna çağrısı 08 Şubat 2024 16:50
RBI politika faizini sabit tuttu RBI politika faizini sabit tuttu 08 Şubat 2024 16:20
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor 08 Şubat 2024 16:19
PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı 08 Şubat 2024 16:16
Yabancılar 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı 08 Şubat 2024 15:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,75
%1,0747
BORSA
1.000,81
%0,0814
DOLAR
1.000,60
%0,0604
EURO
998,84
%-0,1164
ALTIN
1.043,89
%4,3885
BORSA
1.062,37
%6,237
DOLAR
1.057,47
%5,7471
EURO
1.029,24
%2,9241
ALTIN
1.169,30
%16,9295
BORSA
1.072,75
%7,2749
DOLAR
1.084,12
%8,4124
EURO
1.090,28
%9,028
ALTIN
2.007,83
%100,7833
BORSA
1.643,68
%64,3678
DOLAR
1.675,27
%67,5266
EURO
1.842,00
%84,1996
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler