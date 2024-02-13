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AB, Rus varlıkları için ilk adımı attı

AB, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 09:29

AB, dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen karları bir kenara ayırmak için bir yasa kabul ederek, bloğun parayı Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek için kullanma hedefine yönelik ilk somut adımı attı.

AB ve G7, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus merkez bankasının yaklaşık 300 milyar euroluk (323 milyar dolar) varlığını dondurdu. AB ve G7 bir yılı aşkın bir süredir bu fonların kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılabileceğini tartışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri varlıklara doğrudan el koyma fikrini ortaya attı ancak AB yetkilileri bunun yasal açıdan çok riskli olduğunu düşünüyor.

Dondurulan fonların üçte ikisi AB içinde, çoğunluğu Belçika'nın takas kurumu Euroclear tarafından tutulmakta. Şimdiye kadar sadece Belçika'daki varlıklardan alınan vergiler, Belçika hükümeti tarafından yönetilen Ukrayna için özel bir fona tahsis edildi.

Pazartesi günü kabul edilen yasa, Euroclear gibi merkezi menkul kıymet saklama kuruluşlarının (CSD'ler) net karları kullanmalarının yasaklanacağı ve Rus varlıklarından elde edilen gelirleri ayrı tutmaları gerektiği anlamına geliyor.

AB, önümüzdeki 4 yıl içinde Ukrayna'ya bu tür karlardan yaklaşık 15 milyar euro ayrılabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca AB, Kiev'e 50 milyar euro yardım tahsis etmeyi kabul etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba X'teki duyuruyu memnuniyetle karşıladı ve "Ukrayna'nın yararına olacak şekilde pratikte kullanılmalarını sağlamak için daha fazla adım atılmasını teşvik ediyoruz. Bu adımlar iddialı ve hızlı olmalıdır" dedi.

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