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ABD verisi Wall Street’te Fed beklentilerini değiştirdi

ABD işgücü piyasasının soğuduğunu gösteren verinin ardından, aralarında Bank of America ve Goldman Sachs’in de olduğu Wall Street bankaları bu yıl Fed’den daha agresif faiz indirim bekliyor.

Oluşturma Tarihi 04 Ağustos 2024 09:36

Son Güncelleme Tarihi 04 Ağustos 2024 09:38

ABD'de işsizliğin Temmuz'da yeniden artmasının ardından Wall Street bankaları Fed beklentilerinde değişikliğe gitti. Bankalar daha büyük montanlı, daha erken ve daha fazla indirim bekliyor.

ABD'de bugün açıklanan işsizlik oranı yüzde 4,3 ile yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Swap piyasalarında Eylül ayında faiz indirimi yüzde 70'in üzerinde fiyatlanıyor.

CİTİGROUP

Citigroup Fed'in Eylül ve Kasım aylarında 50'şer baz puan, Aralık'ta 25 baz puan indirim yapacağını öngördü. Banka daha önce 3 toplantıda da 25'er baz puanlık indirim bekliyordu. Kurum analistleri 2025 ortasına kadar Fed'in 25'er baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 3-3,25'e çekeceğini belirtti.

JPMORGAN

Kurum Ekonomisti Micheal Feroli Eylül ve Kasım'da 50'şer baz puanlık, sonraki toplantılarda 25'er baz puanlık indirimler olacağını tahmin etti.

GOLDMAN SACHS

Jan Hatzius öncülüğündeki kurum ekonomistleri bu sene kalan 3 toplantıda da 25'er baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. Kurum, daha önce bu yıl 2 indirim olacağı beklentisindeydi. Ekonomistlere göre Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi de zayıf gelirse Eylül'de 50 baz puan indirim ihtimal dahilinde.

BANK OF AMERİCA

Daha önce ilk indirimin Aralık ayında olacağını öngören Michael Gapen öncülüğündeki ekonomistler bu beklentilerini Eylül'e çekti.

TD SECURİTİES

Ekonomistler Eylül ve Aralık aylarının yanı sıra artık Kasım'da da 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Kurum Kasım 2025'e kadar her toplantıda 25'er baz puan indirim olacağı tahminini paylaştı.

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