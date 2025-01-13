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ABD'de bilanço dönemi bu hafta başlıyor

ABD'de bilanço dönemi Wall Street bankalarının öncülüğünde bu hafta başlıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2025 09:16

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2025 09:16

ABD'de bilanço dönemi Wall Street'in önde gelen bankalarının öncülüğünde bu hafta başlıyor. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo başta olmak üzere büyük bankaların birçoğunun bu hafta 2024 yılının son çeyrek dönemine ilişkin mali tablolarını açıklaması bekleniyor.

15 Ocak Çarşamba günü Bank of New York Mellon, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Wells Fargo bilançoları gelecek.

Bank of America, Morgan Stanley ve US Bancorp'un finansalları 16 Ocak Perşembe günü ekranlara düşecek.

Yatırımcılar, inatçı enflasyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranı indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği beklentilerini artırmasıyla, ABD bankalarının görünümü hakkında bir fikir edinmek isteyecekler.

ABD'de şirketlerin bu haftaki bilanço takvimi şu şekilde:

Açıklama Şirket Açıklanma EPK
Tarihi Adı Zamanı Tahmini
15.01.2025 Blackrock Açılış Öncesi 11,49
Charles Schwab Açılış Öncesi 0,88
Citigroup Açılış Öncesi 1,24
Goldman Sachs Açılış Öncesi 8,12
JPMorgan Açılış Öncesi 4,02
Kinder Morgan Açılış Öncesi 0,33
The Bank of NY Mellon Açılış Öncesi 1,56
Wells Fargo Açılış Öncesi 1,34
16.01.2025 Bank of America Açılış Öncesi 0,78
First Horizon Açılış Öncesi 0,37
Morgan Stanley Açılış Öncesi 1,54
U.S.Bancorp Açılış Öncesi 1,06
17.01.2024 State Street Açılış Öncesi 2,42

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