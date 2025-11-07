ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak

CANLI BORSA
Federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olduğu ABD’de politika faizi için önemli ekonomik göstergelerden birisi olan tarım dışı istihdam verileri bu ay da yayımlanmayacak.

ABD'de federal hükümetin 37 gündür kapalı kalması, ekonomik veri akışını aksatmayı sürdürüyor. ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisinin de yayımlanamayacağını duyurdu. Böylelikle, geçen ay olduğu gibi bu ayda da önemli istihdam verisinden piyasa mahrum kalacak.

EYLÜL AYI VERİSİ GEÇ DE OLSA AÇIKLANABİLİR

Normal şartlarda Ekim ayı içerisinde yayımlanması gereken Eylül ayı verisinin, hükümetin yeniden faaliyete geçmesinin ardından birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak Ekim ayına ilişkin veriler için bu durum geçerli olmayabilir, zira ay boyunca veri toplama faaliyetlerinin tamamen durduğu belirtiliyor.

EKİM VERİSİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Uzmanlar, Çalışma Bakanlığının Ekim ayına ilişkin sağlıklı ve kapsamlı bir rapor oluşturmasının zor göründüğünü ifade ediyor. Tüm ay boyunca istihdam piyasasına ilişkin resmi veri toplanamaması, Ekim ayı raporunun yayımlanma ihtimalini azaltsa da net bir açıklama henüz yapılmadı.

HÜKÜMET AÇILIRSA VERİ AKIŞI YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Öte yandan, hükümetin önümüzdeki hafta yeniden açılması halinde, Kasım ayı için veri toplama sürecinin yeniden başlayabileceği bildiriliyor. Bu durumda, Aralık başında yayımlanması öngörülen Kasım ayı istihdam raporu, takvime uygun şekilde ve eksiksiz hazırlanabilecek.

TÜFE VERİLERİNDE DE AYNI RİSK SÖZ KONUSU

Tarım dışı istihdam dışında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri de benzer bir riskle karşı karşıya. TÜFE'nin sağlıklı biçimde oluşturulabilmesi için fiziksel veri toplama sürecinin düzenli şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ancak hükümetin kapalı olması nedeniyle bu sürecin de olumsuz etkilendiği bildiriliyor.

TÜFE gibi temel ekonomik göstergeler, para politikası kararlarında kritik bir rol oynadığından, verilerin yayımlanamaması piyasa beklentilerinin oluşmasında ciddi bir boşluk yaratıyor. Resmi verilerdeki bu kesinti, karar alıcılar kadar yatırımcılar açısından da belirsizliği artırıyor.

FED FAİZ KARARI İÇİN KRİTİK

ABD hükümetinin kapanması, Fed'in faiz kararlarını doğrudan etkiliyor. Ekonomik veri akışının kesintiye uğraması Aralık ayında yılın son faiz kararını açıklayacak olan Fed Başkanı Powell'ın işini daha da zora sokuyor. Bu belirsizlik, Fed'in faiz artırımı veya indirimi kararlarını ertelemesine neden olabilir.

