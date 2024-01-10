ABD'nin rüzgardan ürettiği enerji miktarının düştüğü tahmin ediliyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü (STEO) raporunda, toplam rüzgar enerjisi üretiminin 2023 yılında yaklaşık %1 azalarak 430,24 milyar kilovat saate düşmesinin beklendiğini belirtti. Toplam rüzgar kapasitesinin 2023 yılında, 2022'ye göre %6 artışla 149,4 gigawatt'a ulaşacağı tahmin edilirken, bunun son on yılın en yavaş kapasite artışı olduğu belirtildi.



Wood Mackenzie'de onshore rüzgar enerjisi araştırmaları küresel başkanı olan Aaron Barr, "ABD'de rüzgar projesi geliştirme için kesinlikle kötü bir yıl oldu" dedi. Barr, yine de daha fazla geliştiricinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Enflasyon Azaltma Yasası'ndan yararlanmasıyla rüzgar enerjisinin bu yıl biraz toparlanmasının beklendiğini söyledi.



Deloitte'un ABD yenilenebilir enerji lideri Marlene Motyka, "2024'te sektörün suya daha fazla çelik sokması ve yeni deniz manzarasına uyum sağlamasıyla birlikte gidişatın değişmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

EIA, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin 2023 yılında %1'den daha az büyümesinin beklendiğini belirtti.



Veriler, ABD elektrik üretiminin en büyük kaynağı olan doğal gazdan elde edilen enerjinin 2023 yılında bir yıl öncesine göre %6 artışla tahmini 1.684,1 kWh'ye ulaştığını gösteriyor.