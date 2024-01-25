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AB'nin elektrik üretimini 2050'ye kadar iki katına çıkarması gerekli

Avrupa Birliği'nın 2050 ortaya konan karbon salınımını azaltma hedeflerini yakalayabilmesi için elektrik üretimini iki katından fazla artırması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirmesi gerektiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 08:58

AB Komisyonu tarafından yapılan bir analize göre, emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için, 2021 yılında 2,905 TWh olan enerji üretiminin 2040 yılına kadar 5,212 terawatt-saate çıkması gerekecek. Tüketicilerin elektrikli araçlara giderek daha fazla güvenmesi ve ev ısıtması için elektriğe yönelmesi, kamu hizmetlerinin de enerji kaynağı olarak daha fazla yenilenebilir kaynak kullanması nedeniyle elektrik üretiminin 2050 yılına kadar 6.922 TWh'ye çıkması gerekecek.

AB Komisyonu çalışmasında, "Önümüzdeki on yıllar, esas olarak son kullanım sektörlerinin artan elektrifikasyonu nedeniyle elektrik arzında önemli bir artış gerektiriyor. Yenilenebilir yakıtlar ve doğrudan havadan karbon yakalama gibi yeşil enerji girişimlerini güçlendirme ihtiyacı da elektrik talebini artıracaktır" denildi.

AB'nin enerji üretimine ilişkin gelecek on yılın planı 6 Şubat'ta kabul edilecek ve üye devletlerle gelecekteki politika ve hedeflerin nasıl tasarlanacağına ilişkin tartışmanın ilk aşamasını oluşturacak.

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