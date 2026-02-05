Almanya'da fabrika siparişleri Aralıkta beklentileri aşarak yüzde 7,8 yükseldi

Almanya'da imalat sanayisinde reel (fiyat etkisinden arındırılmış) yeni siparişler, Aralık ayında aylık bazda yüzde 7,8 artış gösterdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan veriler, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 13'E ULAŞTI

Verilere göre, fabrika siparişleri yıllık bazda yüzde 13,0 artış kaydetti. Bu güçlü yükseliş, Almanya sanayisinde yılın son ayında ivmenin arttığına işaret etti.

SERMAYE MALLARINDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Aralık ayında sermaye malları sektöründeki yeni siparişler yüzde 10,5 artarken, ara malı sektöründe yüzde 5,7, tüketim malları üreticilerinde ise yüzde 5,3 oranında yükseliş görüldü.

YURT İÇİ TALEP GÜÇLÜ, AVRO BÖLGESİ ZAYIF KALDI

Siparişlerin kaynağına bakıldığında, yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 10,7 artış gösterdi. Yabancı siparişler yüzde 5,6 yükselirken, Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 0,6 geriledi. Avro Bölgesi dışından gelen siparişler ise yüzde 9,7 artış kaydetti.