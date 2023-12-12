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Almanya'da yatırımcı güveni aralıkta arttı

Almanya'da yatırımcı güveni, bütçe krizine rağmen Avrupa Merkez Bankasından (ECB) orta vadede faiz oranlarını düşürmesini bekleyenlerin artmasıyla aralıkta beklentilerin üzerinde yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 15:25

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 15:25

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, aralıkta önceki aya kıyasla 3 puan arttı. Kasımda 9,8 puan olan endeks, bu ay 12,8 puan seviyesine yükseldi. Endeksin art arda beşinci ayda artması ve Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 8,8 puana düşmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralıkta önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak eksi 77,1 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, devam eden bütçe krizine rağmen, Almanya'ya ilişkin durum değerlendirmesi ve ekonomik beklentilerin bir kez daha hafif arttığını belirterek, "Bunun nedeni, Avrupa Merkez Bankasının orta vadede faiz indirimine gitmesini bekleyen katılımcıların oranının iki katına çıkmasıdır. Bu da bu ay önemli ölçüde daha iyimser beklentiler gözlemlediğimiz Alman inşaat sektörü için iyi bir haber." ifadesini kullandı.

Analistler ise düşük faiz oranlarının yatırımlar için verilen kredileri daha ucuz hale getirmesini ve böylece ekonomiyi canlandırmasını bekliyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de, Alman koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Bu karar, federal bütçede milyar dolarlık bir boşluk bırakarak ülkede bütçe krizine neden olurken, bu krizin nasıl aşılacağı da belirsizliğini koruyor.

Bu arada, Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

AVRO BÖLGESİ

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de aralıkta arttı.

Söz konusu gösterge, aralıkta bir önceki aya göre 9,2 puan artarak eksi 23 puana yükseldi.

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