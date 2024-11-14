Almanya'dan Rus gazına ambargo

Financial Times tarafından görülen 6 Kasım tarihli bir mektupta, Almanya Ekonomi Bakanlığı, Deutsche Energy Terminal'e, şirketin Brunsbüttel'deki ithalat tesisinin Pazar günü bir Rus kargosu alacağını Berlin'e bildirmesinin ardından "herhangi bir Rus LNG teslimatını kabul etmemesi talimatını" veriyor.

Bakanlık, emrin ülkenin "öncelikli kamu çıkarlarını" korumak için verildiğini söyledi ve operatöre "bir sonraki duyuruya kadar Rusya'dan LNG teslimatlarını reddetme" çağrısında bulundu. Potansiyel sevkiyat, LNG'nin AB ve Donald Trump'ın başkanlığı için bir pazarlık kozu olmaya hazırlandığı bir zamanda geldi; Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta Rus LNG'sini ABD'den daha fazla ithalatla değiştirme fikrini ortaya attı. Almanya, Vladimir Putin'in 2022'de Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinden önce Avrupa'nın en büyük Rus gazı ithalatçısıydı. Putin'in Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla sevk edilen gazı kesmesi üzerine Şansölye Olaf Scholz'un hükümeti alternatif arayışına girdi ve deniz yoluyla gaz sevkiyatı için bir dizi LNG terminali inşa etti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı mektubunda, bu sevkiyatın yapılmasına izin verilmesi halinde LNG terminalinin, Almanya ve AB'yi bir bütün olarak "Rus gazından bağımsız" hale getirerek en başta kurulma nedenine karşı geleceğini söyledi.

Ancak ABD ve İngiltere Rus LNG'sini yasaklarken, AB bu yakıtı ithal etmeye devam etti - bir emtia veri firması olan Kpler'e göre yakıtın yüzde 20'si Rusya'dan geliyor. Rus LNG'sinin çoğu, ilgili şirketlerin tam ölçekli bir yasak getirilmediği sürece çıkamayacaklarını söylediği uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Fransa, İspanya ve Belçika'ya gitti. Mektupta, Almanya'nın Moskova'nın işgalinden bu yana doğrudan Rus LNG'si ithal etmediği ve bakanlıktan gelen talimatın "durumun böyle devam etmesini sağladığı" belirtildi.