Araç sahipleri dikkat! Cezası 2.815 TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ASELSAN tarafından yürütülen proje ile trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çevre denetim aracı Tekirdağ'daki yollarda denetime başladı.
ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracı Yenice mevkisinde denetim yaptı.
PLAKALARDAN TESPİT EDİLDİ
Egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar plakalardan tespit edildi.
Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını saniyeler içinde tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor.
ARAÇLAR SEYİR HALİNDEYKEN TESPİT EDİLECEK
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, artık durdurularak değil seyir halindeyken çevre denetim aracının kamerasına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak. Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.
TRAFİKTEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan yaptığı açıklamada, "Bugün burada bakanlığımız ve ASELSAN ile ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde denetim amacıyla bulunuyoruz Egzoz Elektronik Denetleme sisteminin Tekirdağ'daki uygulaması için buradayız. Bu proje, tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılarak üretilmiştir. Trafikteki araçları seyir halindeyken plaka tanıma sistemiyle plakalarını tanıyarak bizim veri tabanımızda egzoz emisyon ölçümü yaptırıp, yaptırmadıkları denetleniyor. Bu şekilde trafikten kaynaklı hava kirliliğini önlenmesiyle alakalı çalışma yürütüyoruz" dedi.