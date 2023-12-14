Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Aralık itibarıyla 11 milyar 363 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 315 milyar 278 milyon liradan 11 trilyon 302 milyar 915 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 14 milyar 830 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 161 milyar 624 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 483 MİLYAR 81 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Aralık itibarıyla 5 milyar 683 milyon lira artışla 1 trilyon 483 milyar 81 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 439 milyar 940 milyon lirası konut, 91 milyar 448 milyon lirası taşıt ve 951 milyar 693 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 452 milyon lira artarak 1 trilyon 334 milyar 824 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 azalışla 1 trilyon 73 milyar 156 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 469 milyar 782 milyon lirasını taksitli, 603 milyar 374 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 151 milyon lira artarak 175 milyar 927 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 146 milyar 949 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 727 milyon lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 533 milyon lira oldu.