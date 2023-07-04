Fed'in yıllık stres testi sonuçlarının açıklanasının ardından Wall Street'in iki büyük bankası gelecekteki gelirlerine yönelik Fed'in ortaya koyduğu projeksiyonları sorguluyorlar.

Kendi projeksiyonlarının Fed'den farklı olduğunu belirten Bank of America ve Citigroup, Fed ile temas halinde olduklarını bildirdiler.

Fed'in yıllık stres esti sonuçları bankaların ne kadar temettü ödeyebilecekleri ve ne kadar hisse geri alımı yapabilecekleri konusunda belirleyici oluyor.

Geçtiğimiz hafta Fed, ABD'nin en büyük 23 bankası için yıllık stres testi sonuçlarını açıklamıştı.

Dün BofA ve Citi, Fed'in ortaya koyduğu projeksiyonlar konusunda sorular yönelttiler. BofA yaptığı açıklamda, elecek 9 çeyrekteki gelir projeksiyonlarındaki farkları anlamak için Fed ile görüşmekte olduklarını ifade ederken, Citi de "faiz dışı gelirler" konusundaki farkı anlamak için Fed ile temas kurduklarını belirtti.

Analistler ise BofA için Fed projeksiyonlarını "iyimser" bulurken, bazı analistler de Citi için Fed projeksiyonlarının tam tersi durumda olduğunu belirtiyorlar.