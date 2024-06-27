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BoJ tahvil alımının azaltımı için anket yapıyor

Japonya Merkez Bankası, tahvil alımlarını azaltla planları üzerine Japon devlet tahvili piyasası katılımcılarıyla bir anket yapıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 15:33

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 15:33

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Reuters'e verdikleri bilgiye göre, anketin BOJ'un 9-10 Temmuz tarihlerinde tahvil piyasası katılımcılarıyla yapacağı toplantılardaki tartışmalar için temel oluşturması bekleniyor

BJ önümüzdeki bir ila iki yıl içinde devasa tahvil alımlarını nasıl azaltmayı planladığına ilişkin ayrıntılara karar vermeden önce tahvil piyasası katılımcılarıyla toplantılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Kaynaklar, anketin bankalar, aracı kurumlar ve hayat sigortacıları da dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına, azaltımın aralığı ve hızı konusundaki beklentilerini sorduğunu söyledi.

BOJ, planlanan azaltımların miktarı, hızı ve çerçevesi hakkında görüşlerini almak için yaklaşan toplantıların tüm katılımcılarıyla iletişime geçtiğini doğruladı.

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