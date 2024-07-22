Citi: Çin MB'nin faiz indirimleri oyunu değiştirici olamaz

Citigroup ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın bu sabah yaptığı faiz indiriminin, ekonomik büyümenin 2. çeyrekte beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından faydalı olduğunu, ancak piyasa güvenini tersine çeviren bir oyun değiştirici olmayacağını savundular.

Citi, Pekin'in bu yılki ekonomik büyüme hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için konut envanterini geri almak da dahil olmak üzere daha fazla emlak destek önlemi almasını, maliye politikasını hızlandırmasını ve daha fazla parasal gevşeme uygulamasını bekliyor.

Capital Economics'e göre, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri politika yapıcıların ekonomik yavaşlamaya yanıt verdiğine dair bir güvence sunuyor, ancak asıl ağır yükün maliye politikasından gelmesi gerekecek.

Capital Economics'in Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard, PBOC'nin hamlelerinin, liderlerin ekonomiye ilişkin endişelerini dile getirdiği ve yakın vadede ek destek sözü verdiği geçen haftaki Üçüncü Plenum'un ardından geldiğini söyledi.

Evans-Pitchard'a göre PBOC, 7 günlük ters repo faizinde ve 1 ve 5 yıllık LPR'lerde yapılacak indirimlerin ardından muhtemelen 1 yıllık MLF faizinde de bir indirime giderek üzerine düşeni yapıyor görünmek istiyor. "Ancak gerçek şu ki, küçük kesintiler, ekonomik faaliyet üzerinde çok az fark yaratacaktır. Ciddi bir parasal teşvik için PBOC'nin büyük indirimlere ihtiyacı var, ancak uzun vadeli getirileri ve CNY'yi istikrara kavuşturma çabaları göz önüne alındığında bu pek olası değil" dedi