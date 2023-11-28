Deutsche Bank ABD'nin faiz indirimine gideceğini öngördü

Deutsche Bank ekonomistleri yayınladıkları görünüm raporunda, Fed'in 2024 yılında 175 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördüler,

Ekonomistlerin bu beklentileri gerçekleşir ise, halihazırda %5,25-%5,5 seviyesinde bulunan Fed faiz oranı, 2024 yılsonuna kadar %3,5-%3,75 seviyesine düşecek. Piyasalar hali hazırda Aralık 2024'te Fed faizinin %4,48 olacağını fiyatlıyorlar.

Deutsche Bank kıdemli ekonomisti Brett Ryan, ABD ekonomisi için yılın ilk yarısında negatif büyüme beklediğini, bunun da işsizlik oranının gelecek yılın ortasında "oldukça keskin bir şekilde" %3,9'dan %4,6'ya yükselmesine yol açacağını öngördüklerini söyledi.

"Ekonominin yılın ilk yarısında yumuşak bir döneme girdiğini ve bunun da yıl ortasından itibaren daha agresif bir kesinti profiline yol açtığını görüyoruz" diye konuşan Ryan, aynı zamanda bankanın ekonomik zayıflığın "enflasyonist baskıları hafifletmesini" beklediğini ifade etti.

Deutsche Bank, Fed'in Haziran 2024 toplantısında 50 baz puanlık ilk kesintinin ardından yılın geri kalanında 125 baz puanlık indirim yapmnasını bekliyor.