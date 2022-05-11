EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso yaptığı açıklamada, Ukrayna ekonomisine yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti. Renaut-Basso, Ukrayna'da devam eden savaşın Ukrayna'ya verdiği zararı 500-600 milyar euro aralığında tahmin ettiklerini de vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Valdis Dombrovskis de AB'nin EBRD'ye daha fazla destek vermenin, Ukrayna'daki savaştan etkilenen ülkelere desteğin artırılmasının yollarını değerlendirdiğini, bu yollar arasında kredi garantileri sağlanmasının de yer aldığını belirtti.