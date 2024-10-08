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ECB üyesi Elderson: Ekim toplantısında 'açık fikirli' olacağım

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Frank Elderson ekim toplantısında açık fikirli olacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2024 16:20

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2024 16:20

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Frank Elderson, büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler halihazırda gerçekleşiyor olsa bile ECB'nin Ekim toplantısında 'açık fikirli' olacağını söyledi.

16-17 Ekim'de Slovenya'da yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısı öncsinde Slovenya'nın ulusal gazetesi Delo'ya verdiği mülakatta Elderson, "'Slovenya'ya açık fikirli olarak geleceğiz, bu nedenle Ljubljana seyahatini ve çok samimi ve açık bir tartışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Son dönemde açıklanan birçok verinin büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin halihazırda gerçekleşmekte olduğunu gösterdiğini, dolayısıyla ECB'nin bunun enflasyon tahmini üzerinde bir etkisi olup olmayacağını değerlendirmesi gerektiğini anlatan Elderson, "Enflasyonun 2025'in ikinci yarısında %2'lik hedefimize yakınsayacağına dair öngörülerimiz doğrulanmaya devam ederse, kısıtlayıcı politika duruşumuzu kademeli olarak gevşetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Elderson, ECB'nin para politikasını gevşetme hızının esnek kalacağını ve yeni verilere, ekonomik büyümeye ve enflasyonun gelişimine bağlı olacağını belirtti.

Son ekonomik verilerin ECB'nin tahminleriyle uyumlu olmadığına işaret eden Elderson, "Ekonomik büyüme ikinci çeyrekte %0.2 olarak gerçekleşti ve öngörülerimizin bir miktar gerisinde kaldı. Geniş bir veri yelpazesine bakıyoruz, ancak hane halklarının beklenenden daha az tükettiğini ve firmaların öngördüğümüzden daha az yatırım yapmaya istekli olduğunu gördük" dedi.

Elderson, hizmet enflasyonuyla ilgili olarak, bu ölçümün hala yüksek olduğunu ancak projeksiyonların doğru olması halinde 2025'te yavaşlayacağını söyledi.

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