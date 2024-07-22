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ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için acele edilmiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, faiz indirimine karar verilmesi konusunda acele edilmediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 22 Temmuz 2024 09:09

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, şu anda hızlı bir faiz oranı eyleminin gerekli olmadığını belirtti.

Irish Examiner'a konuşan Makhlouf, faiz oranları konusunda karar almak için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Makhlouf, enflasyonu ECB'nin yüzde 2'lik hedefine geri getirme sürecinin zorlu olduğunu ancak ilerlediğini kaydetti.

ECB geçen hafta yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında mevcut borçlanma maliyetlerini sürdürme kararı alırken, Başkan Christine Lagarde 11-12 Eylül'de yapılacak bir sonraki politika toplantısının "ucu açık" olduğunu belirtti.

Makhlouf bu yaklaşımı destekleyerek ECB'nin önceden belirlenmiş bir faiz patikası olmadığını ve toplantıdan toplantıya bir strateji benimseyeceğini vurguladı. Özellikle hizmet sektöründe devam eden enflasyon baskıları nedeniyle ECB yetkilileri faiz indirimlerinin yakın olduğunu varsayma konusunda temkinli davranıyor. Özellikle güçlü büyüme göstermeye devam eden hizmet sektöründeki enflasyonun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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