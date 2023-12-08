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ECB'den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor

Piyasa analisti Rania Gule, piyasaların ECB'den erken faiz indirimi beklemeye devam etmesi nedeniyle Euro'nun dolar karşısında zayıf kaldığını ve para biriminin 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde dalgalı olabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 15:22

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 15:22

Piyasa analisti Rania Gule, piyasaların ECB'den erken faiz indirimi beklemeye devam etmesi nedeniyle Euro'nun dolar karşısında zayıf kaldığını ve para biriminin 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde dalgalı olabileceğine dair "ABD istihdam raporunun Fed'in gelecekteki para politikası hakkında daha fazla netlik sağlaması bekleniyor ve EUR/USD dalgalanma yaşayabilir" dedi.

Analistler, güçlü ABD istihdam verilerinin gelecek yıl ABD'de faiz oranlarının büyük ölçüde düşürülmesine yönelik piyasa beklentilerini sorgulayabileceğini söylüyor.

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