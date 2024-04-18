CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB'den faiz indirimi sinyali

ECB'den faiz indirimi sinyali

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir" dedi.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 11:13

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 11:13

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesi enflasyonunun daha da düşeceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat artışı koşullarının karşılanması halinde faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi ve bankanın en son yönlendirmesini tekrarladı.

De Guindos yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmemiz, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize yakınsadığına dair güvenimizi daha da arttırırsa, para politikası kısıtlamasının mevcut seviyesini düşürmek uygun olacaktır" dedi.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi Vasle: Faiz yıl sonunda yüzde 3’e çok daha yakın olmalı ECB üyesi Vasle: Faiz yıl sonunda yüzde 3'e çok daha yakın olmalı 18 Nisan 2024 09:05
Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı Fed üyesinden enflasyon açıklaması: İlerleme yavaşladı 18 Nisan 2024 09:08
ABD’ye Şubat’ta net sermaye girişi oldu ABD'ye Şubat'ta net sermaye girişi oldu 18 Nisan 2024 09:01
BofA: Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor BofA: Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor 18 Nisan 2024 08:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Nisan 2024 10:09
Japonya ve ABD döviz piyasaları konusunda anlaştı Japonya ve ABD döviz piyasaları konusunda anlaştı 18 Nisan 2024 08:56
S&P 500’de Fed etkisi sürüyor S&P 500'de Fed etkisi sürüyor 18 Nisan 2024 08:53
Çin Merkez Bankası yuan uyarısını yineledi Çin Merkez Bankası yuan uyarısını yineledi 18 Nisan 2024 08:44
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından ılımlı yükseldi Petrol fiyatları sert düşüşün ardından ılımlı yükseldi 18 Nisan 2024 08:50
IMF’den 2024 yılı için ’Mali konsolidasyon’ vurgusu IMF'den 2024 yılı için 'Mali konsolidasyon' vurgusu 17 Nisan 2024 18:20
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 17 Nisan 2024 17:03
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD'de mortgage faizleri yükseldi 17 Nisan 2024 16:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,82
%0,8815
ALTIN
1.002,02
%0,2024
EURO
1.000,31
%0,0307
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.280,03
%28,0027
ALTIN
1.106,32
%10,6322
EURO
1.125,78
%12,5777
DOLAR
992,12
%-0,7881
BORSA
1.355,94
%35,5939
ALTIN
1.134,21
%13,4206
EURO
1.136,78
%13,6776
DOLAR
1.096,40
%9,6402
BORSA
2.290,82
%129,0818
ALTIN
1.752,66
%75,2656
EURO
1.741,78
%74,178
DOLAR
1.900,65
%90,0653
BORSA
BİST En Aktif Hisseler