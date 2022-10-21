Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinin elektrikli araç geliştirmek ve üretmek, bu üretimi desteklemek için ham madde ve batarya temini için 2030'a kadar yaklaşık 1,2 trilyon dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

1 YIL ÖNCE ORTAYA KONAN HESAPLAMALARIN NEREDEYSE İKİ KATI

Otomotiv şirketlerinin elektrikli araçlar için yapacakları bu harcama, 1 yıl önce ortaya konan hesaplamaların neredeyse iki katı.

2030'a kadar Volkswagen elektrikli araç geliştirmek ve üretmek için 100 milyar dolar harcayacak. Toyota Motor da 2030'a kadar elektrikli araçlar için 70 milyar dolar yatırım planlıyor.

Ford Motor yeni elektrikyli araçlar geliştirmek ve üretmek, 240 GW batarya kapasitesi için 50 milyar dolarlık yatırım açklamıy durumda.

Mercedes-Benz de en az 47 milyar dolar harcayacak.