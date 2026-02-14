CANLI BORSA
Emlak Katılım'dan 2025'te 13,9 milyar lira net kar

Emlak Katılım'ın 2025'te aktif büyüklüğü 410 milyar liraya ulaşırken, net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2026 17:09

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2026 17:11

Bankadan yapılan açıklamaya göre Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla 2025'te istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Faaliyet alanlarını genişleterek güçlü finansal performansını koruyan banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artışla ülke ekonomisine 290 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net karını yüzde 59 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardı. Aktif büyüklüğünü 410 milyar liraya ulaştıran banka, toplanan fonları 311 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 108 düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 19,79 sermaye yeterliliği oranıyla sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'te öz kaynak karlılığını yüzde 55 seviyesinde tamamladı.

Banka, 2025'te stratejik büyüme vizyonu doğrultusunda iki önemli iştirakini hayata geçirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketiyle tasarruf finansman sektörüne giriş yaptı. Faaliyete geçmesinin ardından yoğun başvuru talebi alan şirket, kısa sürede önemli büyüklüğe ulaşarak sektörde güçlü bir başlangıç performansı sergiledi.

Şirketin aynı dönemde kurduğu Portföy Yönetim Şirketi ise katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırımcılara şeffaf ve sürdürülebilir portföy yönetim hizmetleri sunuyor. Oluşturulacak fon yapılarıyla sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlanması ve özellikle gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla konut sektörünün finansmanına destek verilmesi amaçlanıyor.

