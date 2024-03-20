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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 13:47

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 13:47

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 1 azalırken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,2 ile Macaristan, yüzde 2,7 ile Almanya ve yüzde 2,4 ile İsveç'te belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 34,3 ile Romanya, yüzde 16,5 ile Polonya ve yüzde 9,9 ile Hollanda'da ölçüldü.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 17,1, İspanya'da yüzde 15,1 ve Portekiz'de yüzde 3,9 artarken, Hollanda'da yüzde 15,7, Romanya'da yüzde 14,7 ve Slovakya'da yüzde 12,8 geriledi.

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