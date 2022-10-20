ABD Merkez Bankası (Fed) şirketlerin ekonomik görünüm konusunda giderek daha karamsar hale geldiklerini bildirdi.

12 bölgesel Fed'den toplanan bilgilerle derlenen Bej Kitap raporuna göre enflasyon baskıları bir miktar hafifledi ve bu hafiflemenin devam etmesi bekleniyor.

"ÖNÜMÜZE BAKILDIĞINDA FİYAT ARTIŞLARI İÇİN BEKLENTİLER GENEL OLARAK ILIMLI"

Bu ay Dallas Fed tarafından 7 Ekim'e kadar bölgesel Fed'lerden gelen verilerle derlenen Bej Kitap'ta, "Temas kurulanların bir kısmı gelecek 6 hafta için kuvvetli fiyatlama gücünü not ettiler, diğerleri ile maliyetleri yansıtmanın tüketicilerin geri çekilmelerine bağlı olarak daha zorlu hale geldiğini vurguladılar. Önümüze bakıldığında fiyat artışları için beklentiler genel olarak ılımlı" değerlendirmesi yapıldı.

Perakende harcamaların ihtiyari harcamaların azalması nedeniyle nispeten yatay bir seyir izlediği belirtilen raporda, otomobil satıcılarının ise sınırlı stoklar, yüksek araç fiyatları ve artan faiz oranları nedeniyle satışlarda durgunluk olduğunu bildirdikleri vurgulandı.

Bej Kitap'ta, yükselen mortgage oranları ile konut fiyatlarının konut satışlarını daha da zayıflattığı belirtilirken, "Zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi" değerlendirmesi yapıldı.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda artmaya devam ettiği ifade edilirken, birkaç bölgede iş gücü talebinde "soğuma" olduğunun bildirildiği belirtildi.