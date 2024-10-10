CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Fed üyesi Daly: Bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 09:20

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini "tamamen" desteklediğini ve ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde bu yıl bir ya da iki faiz indiriminin daha olası olduğunu söyledi.

"İşgücü piyasası vites küçülttü" diye konuşan Daly, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden "oldukça emin" olduğunu vurguladı.

Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle reel faiz oranının yükseldiğini belirterek, "Bu da bana göre ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi. ve enflasyon yörüngesinde yeni bir şey kazandırmıyordu. Ayrıca, işgücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemiyorum" dedi.

"Geçen ayki yarım puanlık indirim bu nedenle politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmenin bir yoluydu" diye konuşan Daly, "Atılan adım, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı öngörmüyor. Daha sonraki ayarlamaların hızı ya da büyüklüğü hakkında da bir şey söylemiyor. Bu yıl iki faiz indirimi daha ya da bir faiz indirimi daha, ekonomiye ilişkin öngörülerim göz önüne alındığında, benim zihnimde olası olan aralığı gerçekten kapsıyor" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi Stournaras: Hedef enflasyona 2025’in ilk yarısında ulaşabiliriz ECB üyesi Stournaras: Hedef enflasyona 2025'in ilk yarısında ulaşabiliriz 09 Ekim 2024 08:31
ABD bütçesi 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolar açık verdi ABD bütçesi 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolar açık verdi 09 Ekim 2024 08:23
ECB üyesi Elderson: Ekim toplantısında ’açık fikirli’ olacağım ECB üyesi Elderson: Ekim toplantısında 'açık fikirli' olacağım 08 Ekim 2024 16:20
İngiltere’de market enflasyonu yükseliyor İngiltere'de market enflasyonu yükseliyor 08 Ekim 2024 16:26
ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor 08 Ekim 2024 16:17
ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi 08 Ekim 2024 16:13
Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım 08 Ekim 2024 16:04
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme İhracat ikliminde ılımlı iyileşme 08 Ekim 2024 12:26
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 09 Ekim 2024 10:08
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 09 Ekim 2024 09:53
Eylülde en çok altın kazandırdı Eylülde en çok altın kazandırdı 08 Ekim 2024 11:40
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 08 Ekim 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler