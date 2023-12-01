Fed üyesi: Fed faiz artırımlarını büyük olasılıkla bitirdi

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz süreci hakkında açıklamalarda bulunarak "Gelecek oldukça belirsiz ve kararlarımız verilere bağlı olmaya devam edecek" dedi.

ABD ekonomisi için risklerin şu anda çok yüksek enflasyon ve daha zayıf bir ekonomi arasında iki taraflı olduğunu ifade eden Williams, "Bu riskleri dengelerken ve şu anda bildiklerime dayanarak, benim değerlendirmem federal fon oranının hedef aralığının tepe seviyesinde veya yakınında olduğumuz yönünde" dedi.

Williams, gelen verileri izlemeye devam edeceğini belirtirken, "Fiyat baskıları ve dengesizlikler beklediğimden daha fazla devam ederse, ek politika sıkılaştırması gerekebilir" dedi. Ayrıca para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerekeceğini vurguladı.