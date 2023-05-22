Wall Street Journal'a konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Gelinen noktadan sonra biraz daha yavaş şekilde hareket etme fikrine açığım. Eğer Federal Açık Piyasa Komitesi, daha fazla veri görmek adına bir toplantıda faiz artırımı yapmamayı tercih eder ise, bunun neden mantıklı olduğunu tartışabilir. Ancak işimizin bittiği yönündeki her türlü deklarasyona karşı çıkarım" dedi.