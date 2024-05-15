Fed üyesi Mester: Fed'in faiz oranlarını sabit tutması uygun

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin durduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ve Fed'in fiyat baskılarının daha da hafiflediğine dair kanıt beklerken faiz oranlarını sabit tutmasının uygun olduğunu söyledi.

11-12 Haziran tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısından sonra emekliye ayrılacacak olan Mester, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Enflasyonun durduğu ya da tersine döneceği sonucuna varmak için henüz çok erken. Geçen yılın ikinci yarısındaki kadar hızlı bir ilerleme kaydedemeyeceğimizden hep şüphelenmiştim" dedi.

"HENÜZ O NOKTADA DEĞİLİZ"

Mester, enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmeyi durdurması halinde politika yapıcıların resmi iletişimlerinde daha nötr bir faiz oranı eğilimine geçmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

"Enflasyon bu seviyede devam eder ve ilerleme göstermezse, bence komite düşünmek zorunda kalacak. Tamam, belki de faizleri artırmamız gerekiyor demek için ne gerekiyor? Henüz o noktada değiliz. Düşüş yolunda olmadığımıza bile ikna olmuş değilim" diye konuşan Mester, Fed'in mevcut politika duruşunun bir dizi riskle başa çıkmak için "gerçekten iyi bir yerde" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fed, işgücü piyasasında ani bir bozulma yaşanması halinde faizleri düşürebilir ve enflasyonun yatay seyretmesi halinde faizleri sabit tutabilir ya da yükseltmeyi düşünebilir. Daha yüksek kısa vadeli faizlerin finansal sistemde yeni stikrarsızlıklar yaratma potansiyeli nedeniyle faiz artırımlarını düşünmeye istekli olmadığını ifade eden Mester, "Açıkçası faizleri mevcut seviyeden yükseltmek zorunda kalmamayı tercih ederim, çünkü geçen yıl üç orta ölçekli banka battığında faizleri agresif bir şekilde yukarı çekmek zorunda kalmanın bazı etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.