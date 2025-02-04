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Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, belirsizliklerin daha fazla faiz indirimi için temkinli bir yaklaşımı uygun hale getirdiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2025 09:35

Son Güncelleme Tarihi 04 Şubat 2025 09:36

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, gümrük tarifeleri ve diğer politikalar konusundaki yüksek belirsizliğin Fed'in ekonominin nasıl gelişeceğini tahmin etmesini zorlaştırdığını ve daha fazla faiz indirimi için temkinli bir yaklaşımı uygun hale getirdiğini söyledi.

Bostic, "Sir ton alanda bir ton belirsizlik var. Bekleyip göreceğim pek çok şey var. Bir süre beklemekten çok memnun olurum" dedi.

Bostic konuşmasında, işletmelerin yüksek ithalat vergilerini doğrudan tüketicilere yansıtmayı planladıklarını söylediğini, ancak bunun Fed'in tepki vermesi için yeterli bir enflasyon şoku anlamına gelip gelmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Bostic, "Hepsinin bunu yansıtmayı planladığını oldukça tutarlı bir şekilde duyduk. Temel tepki bu. Bunun önemli ölçüde enflasyonist olup olmadığına ilişkin nihai soru, tam olarak nasıl sonuçlanacağına bağlı. Tarifeye bakabileceğiniz ve bunun politikanın ana itici gücü olmayabileceği bir oyun durumu var. Enflasyon beklentileri gibi şeyleri etkilediği ölçüde, bunu yapmak zorunda kalacaksınız" dedi.

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