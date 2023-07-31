Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari verdiği bir röportajda, ABD'nin bir durgunluktan kaçınma yolunda göründüğünü, ancak enflasyonla boğuşmaya devam ederken işsizlikte hafif bir artış görebileceğini ifade etti.

Kashkari, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bitirip bitirmediğinden emin olmadığını ve politika yapıcıların Eylül ayında bir araya geldiklerinde verilerin kendilerine yol göstermesine izin vereceklerini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı, ABD ekonomisinin çeşitli şokların ortasında dayanıklı kaldığını, gelecekte olası bir şoku da yakından takip edeceğini söyledi.