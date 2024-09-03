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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, haziranda 118 milyar 889 milyon dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2024 15:28

Son Güncelleme Tarihi 03 Eylül 2024 15:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, haziranda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 147 milyon dolar, yükümlülükleri de 429 milyon dolar azaldı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 718 milyon dolar artarak 118 milyar 889 milyon dolara çıktı.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 3 milyar 29 milyon dolar, 1 milyar 347 milyon dolar ve 140 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 369 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise haziranda mayısa göre ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 86 milyon dolar ve 530 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 187 dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2024 dönemine göre 1 milyar 197 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 10 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 3 milyar 116 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 500 milyon artış kaydetti.

Haziran döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 857 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 100 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 34 milyar 785 milyon dolar olurken, Mayıs 2024 dönemine göre 2 milyar 597 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

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