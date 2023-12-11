Goldman Sachs BoE'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi

Aralarında Sven Jari Stehn'in de bulunduğu Goldman Sachs Group ekonomistleri, pazar günü yayınladıkları bir notta, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puanlık ilk indirimi, faiz oranı 2025 yılı ortalarında %3'e ulaşıncaya kadar her politika toplantısında benzer indirimlerin takip etmesinin beklendiğini belirttiler.



"Bu daha hızlı tempo, tarihsel kesinti döngüleriyle, ECB için güncellenmiş tahminimizle ve enflasyonda daha hızlı bir düşüş tahminimizle daha uyumludur" dediler.k



Bloomberg Economics de BOE'nin zayıf bir ekonomiye karşı güçlü temel fiyat baskılarını dengelemesi nedeniyle Ağustos ayında ilk faiz indirimini öngörüyor. Bankanın bu hafta üst üste üçüncü toplantıda da borçlanma maliyetlerini %5,25'te tutması bekleniyor.



Goldman ayrıca görünümde "önemli" bir belirsizlik olduğunu ve enflasyonun öngörülenden daha yavaş düşmesi halinde banka faizinin 2024 yılı boyunca %5,25'te kalmasının gerekme olasılığının %30 olduğunu vurguladı.