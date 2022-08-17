Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, ABD, AB ve İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını canlandırılması konusunda kısa vadede bir anlaşmaya varması mümkün görünmüyor.

"İRAN'I ANLAŞMAYI İMZALAMAYA TEŞVİK EDECEK BİR GELİŞME YOK"

Kuruluş petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün de anlaşmanın gerçekleşmesine olumlu etki etmeyeceğini savundu. İran'ın hali hazırda günde 1 milyon varil civarında petrol ihrac ettiğini ve orta vadeli nükleer hedeflerine doğru ilerlemeye devam ettiğini belirten Goldman Sachs, İran'ı anlaşmayı imzalamaya teşvik edecek bir gelişme bulunmadığını öne sürdü.

Goldman Sachs, tarafların 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak konusunda uzlaşmaları ve İran'a yaptırımları kaldırılması durumunda İran petrolünün pazara en erken 2023 yılında gelebileceğini de vurguladı.